Kræftsyge børn er fløjet fra Ukraine til Storbritannien

Over 20 ukrainske kræftsyge børn er blevet fløjet til Storbritannien.

Det oplyser den britiske regering mandag i forbindelse med en appel til briterne om at tage imod ukrainske flygtninge i deres hjem.

Den britiske sundhedsminister, Sajid Javid, siger, at 21 børn, som var under behandling for kræft i Ukraine, er blevet tvunget på flugt fra deres hjem under den russisk invasion.

- De får nu livreddende behandling af det britiske sundhedsvæsen. De er ledsaget af deres ukrainske behandlere, siger Javid til Sky News.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringen i London er blevet kritiseret for at have insisteret på, at de, der var på flugt, og som ville slutte sig til pårørende i Storbritannien, først måtte skaffe sig visa.

Den britiske sundhedsminister siger, at der er blevet udstedt godt 3000 visa til ukrainere, som har familiemedlemmer i Storbritannien.

Samtidig har den britiske regering mandag lanceret et program, der kaldes "Hjem for Ukraine", som har til formål at få "titusindvis" af ukrainere uden familierelationer til at blive i Ukraine.

- Værtsfamilier vil modtage 350 pund (omkring 3100 kroner, red.) om måneden, hvis de tager imod flygtninge i deres hjem i mindst seks måneder, siger en talsmand for den britiske regering.

For mange briter kan det blive vanskeligt at hjælpe, da deres land er i den måske værste økonomiske krise i en generation med inflation og stærkt stigende energipriser.

De britiske krav om sikkerhedsundersøgelser og visa har fået Storbritannien til at tage sig dårligt ud i sammenligning med EU-landene, som har tilladt visa-frie ophold i op til tre år.

De ukrainske myndigheder siger mandag, at opgørelser viser, at 90 børn er blevet dræbt i Ukraine, og 100 er blevet såret, siden den russiske invasion blev indledt den 24. februar.

- De fleste er dræbt og såret i Kyiv, Kharkiv, Donetsk og Tjernihiv, hedder det i en erklæring.

Rusland afviser beskyldninger om, at det beskyder civile mål under det, som præsident Vladimir Putin kalder en "specialoperation". Den har ifølge Putin til formål at "afmilitarisere og afnazificere Ukraine".

/ritzau/Reuters