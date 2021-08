Krænkelsesanklaget eksguvernør får frataget tv-pris

New Yorks tidligere guvernør Andrew Cuomo har fået annulleret den Emmy-pris, han blev tildelt for sine daglige tv-briefinger under coronapandemien i 2020.

Det oplyser organisationen bag prisuddelingen for de bedste tv-programmer tirsdag.

Cuomo trådte for nylig tilbage som guvernør i den amerikanske delstat på grund af påstande fra flere kvinder om seksuel chikane.

Da covid-19-udbruddet rasede for fuld kraft i USA sidste år, blev Cuomo rost for sine briefinger på tv, og det indbragte ham den særlige International Emmy Founders Award.

På det tidspunkt var New York et epicenter for epidemien, og Cuomos briefinger blev så populære, at de dagligt tiltrak millioner af seere.

Mandag forlod den 64-årige demokrat officielt guvernørboligen i New York, og dagen efter meddelte organisationen bag Emmy-priserne, der er tv-branchens svar på filmverdenens Oscar-uddelinger, at de har annulleret hæderen til Cuomo.

- I lyset af rapporten fra justitsministeren i New York og Andrew Cuomos efterfølgende fratræden som guvernør ophæver Det Internationale Akademi hans særlige pris, meddelte organisationen ifølge amerikanske medier.

I den omtalte rapport, som blev fremlagt for få uger siden, konkluderede justitsminister i New York Letitia James, at der var hold i beskyldningerne fra flere kvinder, om at Cuomo havde udøvet seksuel chikane.

/ritzau/AFP