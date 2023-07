Kraftig blæst forsinker bjærgning af brændende fragtskib

Kraftig blæst forsinkede lørdag bjærgningen af et fragtskib, der for nogle dage siden brød i brand ud for den hollandske kyst.

Det oplyser Rijkswaterstaat, den hollandske regerings departement for vandproblemer.

På grund af den kraftige blæst kan der gå flere dage, før skibet, der har navnet "Fremantle Highway", kan blive flyttet.

Branden er dog blevet formindsket. Men slæbebåden, der skulle bjærge skibet, blev omkranset i røg under forsøget lørdag.

Om bord på skibet er 3783 biler, og myndighederne frygter en miljømæssig krise, hvis ikke det lykkedes at iværksætte redningsaktionen i tide.

Fragtskibet var på vej fra Tyskland til Egypten, da det brød i brand tidligere på ugen.

En af elbilerne på skibet mistænkes for at have startet branden.

/ritzau/AFP