Kraftige vinde besværliggør kamp mod stor brand i Cape Town

En voldsom skovbrand brød søndag ud ved foden af den sydafrikanske by Cape Towns vartegn, Taffelbjerget.

En voldsom brand i Cape Town bevæger sig mod centrum i den sydafrikanske by.

Samtidig kæmper brandvæsnet mod kraftige vinde, der besværliggør slukningsarbejdet.

Branden begyndte søndag ved byens varetegn, Taffelbjerget, og spredte sig derefter til universitetet i Cape Town, UCT.

Her ødelagde flammerne flere bygninger og dele af biblioteket med unikke afrikanske arkivsamlinger.

Mandag havde brandvæsenet formået at slukke store dele af branden, men de kæmper stadig for at få den under kontrol, da vinden blæser flammerne i vestlig retning mod byens centrum.

For en sikkerheds skyld er flere hundrede beboere blevet evakueret i en forstad til Cape Town.

Ifølge byens borgmester, Dan Plato, er slukningsarbejdet koncentreret omkring bjergene ved forstaden Vredehoek.

- Kraftige vinde sætter brandvæsenet under pres, da de ændrer brandretningen, siger han.

Årsagen til branden kendes ikke, men er person er ifølge politiet blevet anholdt. Der er ingen meldinger om dræbte eller savnede. Nogle brandmænd er blevet lettere sårede.

- Branden er ikke under kontrol. Vinden er det største problem. Det gør det svære at slukke branden fra luften, siger Jermaine Carelse, der er talskvinde fra brandvæsenet.

