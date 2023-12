Kraftigt jordskælv i Filippinerne udløser tsunamialarm

Et kraftigt jordskælv og flere efterskælv i det sydlige Filippinerne udløste lørdag frygt for, at landet kunne blive ramt af dødelige tsunamier.

Tsunamivarslet gjaldt også Japan og Palau.

Men omkring to og en halv time, efter at skælvet havde rystet øen Mindanao og flere andre dele af Filippinerne, har USA's tsunamivarslingssystem afblæst advarslen om dødelige kæmpebølger.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Skælvet lå 63 kilometer under havets overflade og havde en beregnet styrke på 7,5, meddeler Det Europæiske Seismologiske Center, EMSC.

Målinger fra USA's Geologiske Undersøgelse (USGS) viser en beregnet styrke på 7,6. USGS' målinger viser også, at skælvet lå tættere på havoverfladen, nemlig på en dybde af 32 kilometer.

Det indtraf på Mindanaos østlige side, viser et kort fra USGS.

Det kraftige skælv fik både filippinske og amerikanske myndigheder til at advare om tsunamifarer.

Nogle af Filippinernes kyster kunne blive ramt af tsunamibølger på mellem en og tre meters højde, lød en advarsel fra USA's tsunamivarslingssystem, inden alarmen igen blev afblæst.

Lokale myndigheder overvåger situationen i kystområderne, men havde kort før klokken 18 dansk tid endnu ikke meldt om tsunamier.

Derimod er der registreret flere efterskælv. Det kraftigste af dem er målt til 6,1.

Videoer, der er delt på sociale medier, viser folk søge i sikkerhed, mens loftsplader og lamper falder ned i storcentre, på barer og andre bygninger.

Det er endnu uvist, hvor store skader jordskælvet har forårsaget, lige som der ikke umiddelbart er overblik over eventuelle døde og kvæstede.

Mindanao er med sine i alt 94.000 kvadratkilometer lidt over dobbelt størrelse af Danmark. Den seneste folketælling fra 2020 viser, at øen har omkring 27 millioner indbyggere.

