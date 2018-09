Kraftigt jordskælv rammer indonesisk ø - mange huse kollapser

Tidligere fredag var der et mindre jordskælv i Sulawesi med én død og flere kvæstede. Det nye er målt til 7,5.

Et kraftigt jordskælv, der er målt til 7,5 på richterskalaen, har ramt den indonesiske ø Sulawesi i ti kilometers dybde fredag aften (lokal tid).

Det oplyser USA's geologiske tjeneste, USGS.

Sulawesi ligger øst for Borneo. Skælvet havde centrum cirka 56 kilometer nordøst for kommunen Donggala.

Der blev efter det store jordskælv udsendt et tsunamivarsel, men det er siden ophævet.

En lokal repræsentant for katastrofetjenesten siger ifølge nyhedsbureauet AP, at "mange huse er kollapset".

- Skælvet skete, mens vi havde besvær med at indsamle data fra ni landsbyer, der blev berørt af det første jordskælv, fortæller han.

- Folk løb ud i panik.

Tidligere fredag blev der i samme område målt et jordskælv med en styrke på 6,1.

Her er en person meldt omkommet, og ti er kvæstet. Snesevis af huse er beskadiget.

- Vi anbefaler folk at holde sig til sikre områder og holde sig fra skadede bygninger.

- Det andet jordskælv føltes meget kraftigt og vi forventer flere skader og flere ofre, siger talsmand for Indonesiens myndighed for naturkatastrofer, Sutopo Purwo Nugroho, ifølge Reuters.

Ifølge AP er der problemer med at komme i kontakt med de lokale myndigheder i området, og derfor er informationer om ofre og skader usikre.

- Vores midlertidige estimat, baseret på erfaring, er, at jordskælvet har givet omfattende skader fra Palu nordpå mod Donggala, siger Sutopo Purwo Nugroho.

Palu ligger Sulawesis vestlige kyst.

Indonesien er meget plaget af jordskælv, da landet, der er fordelt over en række øer, ligger lige, hvor tektoniske plader møder hinanden.

I 2004 udløste et stort jordskælv en voldsom tsunami, der hærgede i hele regionen. Det er estimeret, at tsunamien dengang kostede over 200.000 mennesker livet.

/ritzau/AP