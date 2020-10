Kraftigt jordskælv rammer Tyrkiet og Grækenland

Indbyggere i den tyrkiske storby Izmir løb ud i gaderne under skælv. På den græske ø Samos er mure kollapset.

Et kraftigt jordskælv har rystet Tyrkiet og Grækenland fredag.

Ifølge tyrkiske katastrofemyndigheder har skælvet en beregnet størrelse på 6,6. Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) har beregnet størrelsen til 7,0.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at rystelserne kunne mærkes i Grækenlands hovedstad, Athen.

Skælvet ramte omkring klokken 12.50 dansk tid.

Der var ikke umiddelbart meldinger om tilskadekomne eller omkomne, lige som der heller ikke umiddelbart er overblik over, om der er sket større skader.

På sociale medier er der meldinger om, at rystelserne kunne mærkes helt i millionbyen Istanbul.

Også i storbyen Izmir, der ligger nord for epicentret, var der kraftige rystelser.

Videoer, der er offentliggjort af det statslige tyrkiske medie TRT, viser støvskyer rejse sig op over store dele af byen, efter at skælvet indtraf. En anden video viser ifølge Reuters en bygning i Izmir, der kollapser.

Indbyggerne i byen styrtede ud i gaderne af frygt for, at husene skulle kollapse.

Skælvets epicenter lå i Det Ægæiske Hav 33 kilometer fra Tyrkiets vestkyst og omkring 14 kilometer nord for den græske ø Samos, meddeler USGS.

Øens viceborgmester siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at der er meldinger om sammenstyrtede mure og beskadigede bygninger. Men der er ikke umiddelbart fundet døde eller kvæstede.

Indbyggerne på Samos har fået besked på at søge mod højereliggende områder af frygt for, at der kan komme en tsunami.

- Det var et meget kraftigt jordskælv, det er vanskeligt at få et større et, siger Eftyhmios Lekkas, der er leder af et græsk jordskælvscenter, ifølge Reuters til det græske Skai TV.

