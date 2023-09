Kraftigt jordskælv ryster Atlasbjergene i Marokko

Et jordskælv med en beregnet styrke på 6,8 har sent fredag aften ramt Marokko i Atlasbjergene sydvest for byen Marrakesh.

Det oplyser USA's Geologiske Undersøgelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Skælvet fandt sted i 18,5 kilometers dybde, oplyser det amerikanske institut, mens Tysklands Forskningscenter for Geovidenskab (GFZ) har registreret skælvet i 27 kilometers dybde ifølge Reuters.

Begge institutter registrerede skælvet i Atlasbjergene sydvest for storbyen Marrakesh.

Foreløbig er der ingen meldinger om tilskadekomne eller omkomne.

Skælvet ramte kort efter klokken 23 lokal tid.

Videoer fra Marokko viser ifølge Reuters, at bygninger rystede, og at folk løb ud af deres hjem. Optagelserne viser desuden murbrokker i gaderne. Nyhedsbureauet har ikke haft mulighed for at bekræfte videoernes ægthed.

Marokko bliver jævnligt ramt af jordskælv, da landet ligger, hvor den afrikanske kontinentalplade møder den eurasiske plade.

Jordskælv opstår for det meste, hvor to tektoniske plader mødes og enten støder sammen eller gnider sig op ad hinanden.

Tilbage i 2004 mistede mindst 628 personer livet, og op mod 1000 blev kvæstet, da et jordskælv ramte byen Al Hoceima i det nordøstlige Marokko, skriver AFP. Det havde en beregnet styrke 6,3.

Og i 1980 blev Marokko rystet af et jordskælv, hvis epicentrum lå under nabolandet Algeriet. 2500 personer mistede livet i Nordafrika, og mindst 300.000 mistede deres hjem.

Det voldsomme jordskælv havde en beregnet styrke på 7,1.

