Flere end 200 er omkommet under kraftigt jordskælv i Mexico

Blandt de dræbte efter voldsomt jordskælv i Mexico er 22 børn, der blev fundet i en sammenstyrtet skole.

217 personer meldes omkommet, efter at et kraftigt jordskælv tirsdag aften dansk tid ramte det centrale Mexico.

Det oplyser lederen af Mexicos civile beredskab, Luis Felipe Puente, på Twitter onsdag morgen dansk tid.

Tidligere havde han skrevet, at antallet af døde var 248 personer.

I hovedstaden Mexico City har flest mistet livet. Her er det foreløbige tal 86 omkomne, og det er dermed også nedjusteret fra 117.

I delstaten Morelos, der ligger syd for hovedstaden, er 71 ifølge Puente døde. Derudover er 43 dræbt i Puebla, 12 i Edoméx, tre i Guerrero og én i Oaxaca.

Blandt de omkomne er 22 børn samt to voksne, der er fundet dræbt i den sammenstyrtede skole Enrique Rebsamen i Mexico City.

Desuden savnes 30 børn og 12 voksne, oplyser den mexicanske præsident, Enrique Peña Nieto.

Kaos hersker omkring skolen, hvor desperate forældre håber på, at deres børn er i live under ruinerne.

-De bliver ved med at hive børn ud, men vi ved ikke noget om min datter, siger 32-årige Adriana D'Fargo, der har ventet i timevis på nyt om sin syvårige datter.

Adskillige bygninger er ødelagt og kollapset i den tætbefolkede hovedstad.

Byens borgmester, Miguel Angel Mancera, oplyser, at mindst 44 bygninger i storbyen er ødelagt under jordskælvet.

Blandt de kollapsede bygninger er flere lejlighedskomplekser, en skole, en fabrik og et supermarked.

Hundredvis af frivillige og redningsarbejdere arbejder stadig på at finde overlevende i murbrokkerne.

- Min kone er der. Jeg har ikke været i stand til at komme i kontakt med hende. Hun svarer ikke, og nu siger de, at vi skal slukke vores mobiltelefoner på grund af risikoen for en gaslækage, siger 33-årige Juan Jesus Garcia i Mexico City.

Præsident Peña Nieto har opfordret folk til at blive hjemme, så redningsarbejdere kan arbejde uforstyrret.

- Det vigtigste i øjeblikket er at fortsætte redningsindsatsen i forhold til dem, der stadig er fanget, og at give lægehjælp til de sårede, siger han.

- Så vidt muligt bør befolkningen blive i deres hjem, hvis de er i sikkerhed, og undgå at fylde i gaderne, hvor udrykningskøretøjer skal kunne komme igennem.

Tusindvis af mennesker løb i panik ud på gaden, da jordskælvet, der havde en beregnet størrelse på 7,1, ramte området.

Da jorden rystede, gik Mexicos Popocatepetl-vulkan, der kan ses fra Mexico City, i udbrud. På dens skråning kollapsede en kirke midt i en gudstjeneste.

Det kostede 15 personer livet, oplyser guvernøren i delstaten Puebla, José Antonio Gali Fayad.

Tirsdagens jordskælv er det andet kraftige, der rammer Mexico i denne måned.

7. september blev 98 dræbt under et jordskælv i den sydlige del af landet.

Udenrigsministeriets Borgerservice oplyser, at der ifølge de mexicanske myndigheder ikke skulle være danske statsborgere blandt de dræbte og kvæstede efter jordskælvet.

/ritzau/Reuters