Kraftigt jordskælv ryster turistø i Grækenland

Der er sket materielle skader på Zakynthos, men risikoen for tabte menneskeliv er lav, oplyser myndighederne.

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,8 har natten til fredag ramt ud for den græske ferieø Zakynthos, også kendt som Zante, i Det Ioniske Hav.

Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

Lokale medier rapporter om materielle skader forårsaget af jordskred samt strømafbrydelser.

Ifølge USGS ramte jordskælvet kort før klokken to lokal tid i 16,6 kilometers dybde. Det blev efterfulgt af et skælv med en beregnet størrelse på 5,0 samt en række mindre efterskælv.

Epicentret ligger 35 kilometer sydvest for byen Lithakia.

Myndighederne oplyser, at der er lav risiko for, at jordskælvet har kostet menneskeliv.

Et jordskælvsobservatorie i den græske hovedstad, Athen, oplyser, at skælvet kunne mærkes meget tydeligt på øen Zakynthos.

Øen er et populært turistmål og har sin egen internationale lufthavn.

Grækenland bliver som følge af landets geografiske placering jævnligt ramt af jordskælv.

/ritzau/AFP