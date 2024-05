Krakket kryptobørs kan efter sigende betale al gæld til kunder

Konkursboet efter den krakkede kryptobørs FTX er gjort op, og der er efter sigende et overskud på milliarder af dollar.

Ifølge selskabet selv har det aktiver for op til 16,3 milliarder dollar, svarende til 113 milliarder kroner.

Det skriver flere medier herunder BBC og CNBC.

FTX har gæld for omkring 11 milliarder dollar, skriver BBC.

I en ny plan for reorganisering af selskabet foreslås det, at næsten alle kunderne som minimum får udbetalt det beløb, de mistede, da FTX kollapsede i november 2022, skriver BBC.

- Vi er glade for at være i position, hvor vi kan foreslå en chapter 11-plan, der overvejer tilbagebetaling af 100 procent af konkurskravene plus renter for ikke-statslige kreditorer, siger John Ray, som er den nuværende topchef i FTX.

Planen mangler at blive godkendt af en amerikansk konkursdomstol.

John Ray blev indsat som øverste direktør i FTX, da Sam Bankman-Fried trak sig i slutningen af 2022. John Ray har siden arbejdet på blandt andet at få overblik over aktiverne i selskabet.

FTX-stifter Sam Bankman-Fried blev i marts idømt 25 års fængsel for svindel i forbindelse med kryptobørsens kollaps.

FTX har skaffet penge ved at sælge en række aktiver. Blandt de mest højtprofilerede investeringer var firmaet Anthropic, som fokuserer på kunstig intelligens, skriver CNBC.

Tidligere i år solgte FTX størstedelen af sin andel i Anthropic, hvilket ifølge mediet indbragte tæt på 900 millioner dollar, svarende til over 6,2 milliarder kroner.

Sam Bankman-Fried grundlagde FTX i 2019 og gjorde det efterfølgende til en af de største børser for kryptovalutaer.

I slutningen af 2022 gik FTX konkurs med et brag, og Bankman-Frieds personlige formue svandt ind.

Under retssagen mod Bankman-Fried fortalte tre af hans tidligere partnere i FTX, at Bankman-Fried havde instrueret dem i at tage midler fra kunder i FTX og overføre dem til søsterselskabet Alameda Research for at dække tab.

I Alameda Research blev pengene brugt til at betale långivere samt at udlåne penge til Sam Bankman-Fried og andre direktører.

