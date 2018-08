Kreditinstitutter hælder salt i Tyrkiets økonomiske sår

Tyrkiet vil i 2019 blive ramt af recession, mener S&P, som sætter sin kreditvurdering af landet ned.

Det globale kreditvurderingsinstitut Standard Poor's (S) sænker for anden gang på fire måneder sin vurdering af Tyrkiet og forudser, at landet i 2019 vil blive ramt af økonomisk tilbagegang.

Også kreditvurderingsinstituttet Moody's sætter sin vurdering af Tyrkiets evne til at overholde sine betalingsforpligtelser ned.

Det er den tyrkiske valutas store dyk de seneste to uger, der har fået S til at tage sin vurdering af landet op på ny.

- Vi forudser en recession næste år. Inflationen vil stige til 22 procent i løbet af de næste fire måneder, før den falder tilbage til under 20 procent i midten af 2019, skriver S i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Svækkelsen af liraen kommer samtidig med en voksende bekymring for en økonomisk overophedning samt de store gældsposter, som både staten og mange af Tyrkiets største virksomheder har opbygget.

- Nedjusteringen afspejler vores forventning om, at den tyrkiske liras ekstreme udsving og konsekvenserne af det for betalingsbalancen vil underminere Tyrkiets økonomi, fortsætter S

Den tyrkiske regering og landets centralbank kritiseres desuden for ikke at gribe tilstrækkeligt ind for at bremse den tiltagende økonomiske krise.

Trods en høj inflation har centralbanken ikke sat renterne op, som anses for at være den mest effektive måde at bremse prisstigninger på.

/ritzau/