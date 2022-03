Kreditvurderingsbureau forudser russisk betalingsstandsning

Rusland er under et så stort økonomisk pres som følge af internationale sanktioner, at der er risiko for en snarlig statslig betalingsstandsning.

Det kan blandt andet betyde, at personer, som ligger inde med russiske statsobligationer, må vinke farvel til deres rentebetalinger og måske hele deres investering.

Det mener det amerikanske kreditvurderingsbureau Fitch, som tirsdag igen har sat Ruslands kreditvurdering ned - denne gang med seks trin til "C".

Det er i bunden af den skala, som Fitch anvender til at vurdere lande og virksomheders evner og villighed til at overholde deres gældsforpligtelser.

- C-ratingen afspejler Fitchs vurdering, at en statslig betalingsstandsning er umiddelbart forestående, meddeler det amerikanske selskab ifølge nyhedsbureauet Reuters.

For under en uge siden satte Fitch også sin vurdering af Rusland ned.

- Udviklingen sidenhen har, efter vores opfattelse, yderligere undermineret Ruslands villighed til at servicere statsgælden, skriver Fitch tirsdag.

Fitch fremhæver et dekret fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, i sidste uge, som kan tvinge långiverne til at acceptere betaling i rubler.

Den russiske valutas værdi er styrtdykket, siden Rusland invaderede Ukraine.

Helt overordnet betyder en topkarakter, at et land kan låne penge - for eksempel ved at udstede statsobligationer - på de bedst mulige vilkår. Jo lavere ratingen er, desto dyrere bliver det at låne penge på de internationale finansmarkeder.

Kort efter invasionen af Ukraine for snart to uger siden begyndte vestlige lande at pålægge Rusland sanktioner som følge af det militære overgreb på et selvstændigt land.

EU, USA, Storbritannien og andre lande har blandt andet indført forbud mod eksport af produkter, som kan anvendes af det russiske militær eller til teknologisk udvikling.

Det samme gælder for produkter til olie- og gasindustrien, som er helt afgørende for Ruslands økonomi.

Tirsdag strammede USA grebet om netop den sektor ved at forbyde import af olie og gas fra Rusland. Storbritannien oplyste tirsdag, at det inden udgangen af 2022 vil udfase import af russisk olie og gas.

Herhjemme sagde statsminister Mette Frederiksen (S) søndag, at Danmark på sigt skal gøre sig uafhængig af russisk gas.

