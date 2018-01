Kreml-kritiker blæser til boykot mod ”tsar” Putin

Vladimir Putin har planer om at blive ved magten som en ny tsar for evigt, siger den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnij og opfordrer til boykot af forårets præsidentvalg, som han ikke selv må stille op til

Aleksej Navalnij er det seneste år rejst på kryds og tværs af hele Rusland for at køre sig selv i stilling som udfordrer til Vladimir Putin, når russerne går til præsidentvalg den 18. marts. Nu fører den russiske oppositions frontfigur i stedet kampagne imod selve valget, hvor Putin står til at blive genvalgt til sin anden embedsperiode i denne omgang efter 18 år ved magten som henholdsvis præsident og premierminister.