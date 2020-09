Kreml: Vi ønsker ikke at se forhastede konklusioner

Rusland afviser torsdag beskyldninger om, at landet skulle stå bag en forgiftning af oppositionspolitiker.

Rusland afviser torsdag beskyldninger om, at det skulle stå bag en forgiftning af oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj.

En talsmand for Kreml siger, at Kreml ikke har noget motiv til at såre oppositionspolitikeren.

- Vi ville ikke ønske, at vore partnere i Tyskland og andre europæiske lande skulle drage forhastede konklusioner, siger talsmanden, Dmitrij Peskov.

- Der er ingen grund til at rette beskyldninger mod den russiske stat, siger han til pressereportere.

Forbundskansler Angela Merkel er under voksende pres for at reagere skarpt på meldingerne om, at Berlin har "entydige" beviser for, at den russiske oppositionspolitiker blev forgiftet med en dødelig nervegift.

Navalnyj-sagen er kun den seneste af en række sager, som har belastet de tysk-russiske forbindelser og skabt tvivl om det fremtidige samarbejde.

Den tyske finansminister, Olaf Scholz, siger, at beslutninger om eventuelle sanktioner mod Rusland afhænger af, hvordan Rusland reagerer på den seneste udvikling.

- Tyskland vil konsultere dets partnere meget tæt i EU og i Nato om, hvilke følger dette skal have - også i lyset af, hvordan Rusland reagerer nu, siger socialdemokraten Scholz til den regionale avis Neue Osnabrücker Zeitung.

CDU-politikeren Norbert Röttgen, som leder det udenrigspolitiske udvalg i Forbundsdagen, mener, at en reaktion fra Tyskland og EU bør omfatte Nord Stream 2 - en gasrørledning fra Rusland til Tyskland via Østersøen.

Röttgen mener, at Europa må reagere stærkt mod Rusland. Både efter nervegiftattentatet på Navalnyj og Ruslands støtte til Hvideruslands autoritære ledelse omkring Aleksandr Lukasjenko.

- Putins regime er umenneskeligt. Det viser Navalnyj-sagen og støtten til Lukasjenko. Det kræver et tydeligt og stærkt svar fra EU. Et svar, som Putin kan forstå. Nord Stream 2 må være noget, som vi diskuterer, skriver Röttgen på Twitter.

Bygningen af Nord Stream 2 omfatter en række europæiske selskaber. Projektet vil gøre det muligt for Rusland at eksportere gas direkte til Tyskland under Østersøen.

/ritzau/AFP