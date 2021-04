Krig, coronakrise, søløver og giraffer: Her er verdens bedste pressefotos

Torsdag vandt den danske Politiken-fotograf Mads Nissen for anden gang hovedprisen for verdens bedste pressefoto i den prestigefyldte fotokonkurrence World Press Photo. Udover hovedprisen hædres fotografer for de bedste billeder i kategorier som portrætter, sport og miljø. Herunder kan du se et udvalg af årets vindere

"Det tabte paradis"

"Californisk søløve leger med maske"

"Redning af giraffer fra oversvømmet ø"

"Frontpersonale i coronapandemien"

"Tømmerstabelklatring"