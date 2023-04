Krig har skåret næsten en tredjedel af Ukraines økonomi

Det ukrainske bruttonationalprodukt (bnp) skrumpede sidste år - hvor Rusland indledte sin invasion af Ukraine - med næsten 30 procent.

Det viser tal fra landets statistikbureau.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald viser, om landets økonomi vokser eller skrumper.

Helt præcist skrumpede Ukraines bnp med 29,1 procent sidste år.

Til sammenligning steg det ukrainske bnp med 3,4 procent i 2021.

Krigen i Ukraine har kostet titusindvis af mennesker livet, tvunget millioner på flugt og altså også sendt Ukraine i økonomisk krise.

Verdensbanken har sagt, at Ukraine har brug for 2800 milliarder kroner til at genopbygge og genrejse landet efter den russiske invasion.

Den ukrainske regering forventer, at landets bnp vokser med 1 procent i løbet af 2023. Det skyldes forbedrede forhold inden for transport, detailhandel og byggebranchen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Regeringen havde forventet, at landets bnp ville skrumpe med 30 procent i 2022. Faldet på 29,1 procent er dermed en smule lavere end forventningen.

Ukraine har i dag kun begrænset adgang til havnene i Sortehavet.

Havnene er vigtige for landets eksport af korn og metal. Det er de to vigtigste varer for Ukraines eksportdrevne økonomi, skriver Reuters.

Det ukrainske økonomiministerium har tidligere i år oplyst, at eksporten faldt med 35 procent i 2022 sammenlignet med året forinden.

Ukraines eksport af korn faldt til 53 millioner ton i 2022. Til sammenligning havde Ukraine et rekordår i 2021, hvor man eksporterede 86 millioner ton.

