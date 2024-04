Krigen i Gaza kaster skygger over årlig korrespondentmiddag

Lørdag aften lokal tid er Det Hvide Hus vært for den årlige korrespondentmiddag, hvor præsident Joe Biden holder en tale til de journalister, som kommer fast til Det Hvide Hus' pressemøder.

Pressemiddagen finder sted under protester over konflikten i Gazastriben og USA's støtte til Israel.

Ude foran Washington Hilton hotel, hvor middagen foregår, er demonstranter mødt op med palæstinensiske flag og slagord såsom "I har blod på hænderne", skriver nyhedsbureauet AFP.

Adskillige palæstinensiske journalister har i denne uge sendt et åbent brev, hvor de opfordrer deres amerikanske kolleger til at boykotte middagen.

- I har et unikt ansvar for at tale magten midt imod og opretholde journalistisk integritet, lyder det i brevet.

- Det er uacceptabelt at forblive tavse af frygt for karrieremæssige konsekvenser, mens journalister i Gazastriben bliver tilbageholdt, tortureret og dræbt for at udføre deres arbejde.

Ifølge Committee for the Protection of Journalists (CPJ) er mindst 97 journalister, heriblandt 92 palæstinensere, blevet dræbt siden krigen brød ud 7. oktober sidste år. Mindst 16 andre er blevet såret.

Bevægelsen "Code Pink", som er en del af koalition af bevægelser, der modsætter sig krigen, og som planlægger demonstrationer, siger, at den har til hensigt at "lukke" middagen for at protestere mod "bidenregeringens medvirken til israelske angreb og drab på palæstinensiske journalister."

Gruppen siger, at aktionen "ikke bliver voldelig" men kommer ikke med nærmere detaljer.

Rundt omkring i USA spreder demonstrationer for Gazastriben sig også på landets universiteter. Politiaktioner på nogle campusser har ledt til hundredvis af anholdelser.

Den årlige pressemiddag har fundet sted siden 1920. Det er The White House Correspondents' Association (WHCA), der arrangerer begivenheden, som hædrer journalister. Der bliver tilmed uddelt legater under middagen.

Sidste år deltog 2600 personer ved pressemiddagen.

