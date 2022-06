Krigen i Ukraine har ændret tyskernes holdning til atomvåben

For første gang i nyere tid siger et flertal af tyskerne ja til at have amerikanske atomvåben på tysk jord.

I lyset af den krig, som Rusland fører mod Ukraine, er holdningen i flere europæiske lande til forsvarsspørgsmål ved at ændre sig.

For første gang i nyere tid går et flertal på 52 procent af tyskerne nu ind for at beholde de atomvåben fra USA, som er i landet.

Det viser en meningsmåling ifølge tv-stationen ARD.

Det er en markant ændring i forhold til tidligere, hvor sammenlignelige målinger ofte har vist et klart flertal blandt tyskerne for, at USA trækker deres atomvåben hjem.

For et år siden - i midten af 2021 - var kun 14 procent af de adspurgte tilhængere af atomvåben i Tyskland, mens 57 procent ønskede dem sendt retur. I den nye måling er den andel faldet til 39 procent.

Skiftet i holdningen blandt tyskerne til de omstridte våben kommer på et tidspunkt, hvor Finland og Sverige - ligeledes som følge af Ruslands militære angreb på Ukraine - er på vej ind i forsvarsalliancen Nato.

Og herhjemme sagde et flertal onsdag ja til at afskaffe Danmarks næsten 30 år gamle forsvarsforbehold i EU.

Det præcise antal amerikanske atombomber i Tyskland er ikke offentligt kendt, men det skønnes, at der aktuelt er 20, som opbevares på Büchel Air Base i delstaten Rheinland-Pfalz.

