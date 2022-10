Krigen i Ukraine kan forstærke verdens grønne omstilling

Krigen i Ukraine kan få positive følger for den grønne udvikling i verden, siger Petteri Taalas, generalsekretæren for FN's vejrorgan, WMO.

- Krigen har ført til energikrise med høje priser for fossile brændstoffer, og det har medført, at det bedre kan svare sig at satse på de grønne alternativer, siger Taalas følge Reuters.

- Det kan lyde paradoksalt, men selv om en del lande på kort sigt har vænnet sig til at bruge kul, så har de høje priser gjort det mere lønsomt at satse på de grønne alternativer, siger den finske meteorolog.

- Så vi kommer til at investere mere i vedholdende energi og energisparende løsninger, tilføjer han.

Han venter, at der fra 2030 bliver anvendt en del grøn energi side om side med en del atomenergi, hvilket vil være en del af en fremtidig løsning.

- Energisektoren står for tre fjerdedele af udslippet af drivhusgasser i dag, siger han.

- Det er derfor afgørende, at energiproduktionerne ændres radikalt. Regeringerne gør for lidt. Det vil ikke være muligt at begrænse opvarmningen til 1,5 grad som planlagt, hvis produktionen fra rene kilder ikke fordobles inden 2030.

Taalas opfordrer direkte til, at flere lande overvejer at bruge atomkraft som en del af de løsninger, der kan gøre dem i stand til at leve op til deres forpligtelser.

En ny rapport fra WMO siger, at lande er bagud i forhold til at få etableret mere vedvarende energi. Indtil nu har de kun forpligtet sig til at bygge mindre end halvdelen af den kapacitet, som er nødvendig for at leve op til målene fra Paris-aftalen i 2030.

WMO er et af FN's specialiserede organer, der tager sig af problemer i forbindelse med vejr, klima og vandressourcer.

/ritzau/Reuters