Krigen i Ukraine presser den russiske demografi yderligere

Krigen i Ukraine påvirker den langvarige demografiske krise, som Rusland befinder sig i. Det skyldes, at hundredtusinder af mænd enten er blevet mobiliseret til fronten eller flygtet ud af landet. Derfor er de ikke længere på det russiske arbejdsmarked.

I forvejen har Rusland en lav fødselsrate.

Styret omkring den russiske præsident, Vladimir Putin, har tidligere forsøgt sig med finansielle bonusser til russere, som fik mere end et barn, i håbet om at få befolkningen til at vokse.

Putin har prøvet at få flere familier til at få flere børn ved at lægge bægt på familiemæssige og traditionelle værdier for at løse problemerne, som opfattes som en eksistentiel krise for Rusland på lang sigt.

- Rusland mangler arbejdere, siger Alexei Raksja, som er demograf, til AFP.

- Det er et gammelt problem, men det er blevet værre i forbindelse med mobiliseringen og masseflugten fra landet.

Rusland har siden Sovjetunionens fald i 1990'erne kæmpet med den lave fødselsrate.

/ritzau/AFP