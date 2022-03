Krigen i Ukraine truer vigtig klimaforskning

Et internationalt forskningsprojekt med kortlægning af stabiliteten i Sibiriens tundra er i fare for at blive afbrudt som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Og det kan få skæbnesvangre følger for klimaet.

Permafrosten under 60 procent af det russiske landområde kan ifølge beregninger holde på dobbelt så meget klimagas som hele Jordens atmosfære. Stabiliteten i de frosne områder er derfor helt afgørende for at holde den globale opvarmning på højst 1,5 grader Celsius.

Hvis CO2 fra tundraen i Sibirien slipper ud vil FN's internationale klimamål blive et fjernt mål.

Forskere fra Northumbria University i Newcastle i Storbritannien, som sammen med russiske kolleger i flere årtier har forsket i sten- og klippeformationer i Sibirien, frygter nu, at deres samarbejde kan blive opløst som følge af krigen i Ukraine.

Forskere frygter, at en omfattende optøning af permafrosten med store udslip af CO2 vil blive accelereret voldsomt og frigøre endnu større udslip af drivhusgasser.

Lederen af forskningsprojektet, Sebastian Breitenbach, siger til det tyske nyhedsbureau dpa, at udviklingen i Ukraine er en katastrofe - både for Ukraines befolkning og for den globale klimaforskning.

– Mange lande har allerede indstillet forskningsprojekter og samarbejder. Vi frygter, at vores langvarige samarbejde og vidensudveksling nu kan gå tabt, siger Breitenbach.

/ritzau/dpa