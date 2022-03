Krigen i Ukraine udfordrer landets store industri for rugemødre

Ruslands invasion af Ukraine har også fået betydning for landets store industri for rugemorskab.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

To bureauer, som formidler kontakt og står for den lægefaglige behandling i Ukraine, fortæller blandt andet til avisen, at en stor andel gravide rugemødre vil blive i Ukraine, selv om de aftagende forældre vil have dem ud af landet.

Susan Kersch-Kibler, der er grundlægger af det amerikansk-ukrainske Delivering Dreams, fortæller til Kristeligt Dagblad, at hun oplever at blive sat under et stort pres for at få rugemødre ud af Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men for det første er det fysisk udfordrende at flytte en gravid kvinde meget langt og lade hende vente længe i kø ved en grænse. Det er meget stressende for kvinden, uanset hvor omhyggeligt vi holdt hende varm, mæt og passede på hende, siger hun.

- For det andet, så vil de ikke rejse, tilføjer Susan Kersch-Kibler.

Det genkender Mikkel Raahede, der er områdeansvarlig i det internationale bureau Tammuz Family.

- Surrogatmødrene vil generelt helst blive i Ukraine så længe som muligt. Og de er medbestemmere. Vi kan og vil ikke sige, at ’du er gravid for en europæer, så du skal smutte ud af landet nu’, siger han.

Der er også gravide kvinder, som ikke ved, hvem der er barnets forældre. Det kan skyldes, at ansatte på bureauerne er flygtet ud af Ukraine.

Susan Kersch-Kibler fortæller, hvordan en af hendes ansatte forsøger at forbinde kvinderne med familierne i udlandet. Indtil videre er det lykkedes dem fem gange.

Man skønner, at Ukraine har den næststørste industri for rugemødre. Kun den amerikanske industri er større. Det skyldes, at Ukraine har lovliggjort kommercielle rugemødre.

Nogle vurderer, at der fødes et par tusind børn af rugemødre om året i Ukraine.

Tammuz Family har afbrudt alle planlagte behandlinger i Ukraine. Susan Kersch-Kibler fortæller, at hun ikke kan overskue fremtiden for Delivering Dreams. Det fortæller bureauerne til Kristeligt Dagblad.

/ritzau/