Migrantstrømme og kriser i Afrika kan give EU en militær rolle mod syd. Men lige nu står store huller og dybe uenigheder i vejen for EU's forsvarssamarbejde.

Man kunne næsten høre et frustreret suk hos EU's udenrigschef, Josep Borrell, mens han sagde ordene:

- Vi bliver nødt til at forklare tingene til EU-borgerne: Siden 2008 har Europa i stilhed demilitariseret sig selv, lød det fra Borrell, da han for nylig fremlagde en oversigt over mangler i EU-landenes forsvar.