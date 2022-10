Mens kampene fortsætter på landjorden, udspilles krigen mellem Ukraine og Rusland også langt væk fra frontlinjen, hvor militæruniformer er udskiftet med habitter og slips.

I sidste uge indledte den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, et 10 dage langt besøg på det afrikanske kontinent i et forsøg på at ”fortælle den ukrainske sandhed i Afrika” og søge støtte i kampen mod Rusland. Det er første gang, at en ukrainsk udenrigsminister besøger Afrika.