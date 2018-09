Krigen om toldsatserne

Siden marts har Kina og USA lagt told på importerede varer. USA og Trump er klar med nye forhøjelser.

Klokken 01 natten til tirsdag dansk tid har USA's præsident, Donald Trump, bekræftet, at der skal lægges ti procent told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar. De nye toldsatser træder i kraft 24. september.

Her kan du få et overblik over landenes træk i den verserende handelskonflikt:

* 19. marts: Trump siger, at han forbereder en told og afgifter på kinesiske varer for 60 milliarder dollar.

* 1. april: Kina svarer igen med told på 128 amerikanske varekategorier.

* 3. april: USA varsler yderligere told på over 1300 kinesiske varegrupper.

* 4. april: Kina varsler yderligere told på 106 amerikanske varegrupper.

* 15. juni: USA bekræfter, at man vil indføre 25 procents told på 1102 kinesiske varer for 50 milliarder dollar om året.

* Som modsvar på de amerikanske tiltag svarer Kina igen med egne toldafgifter "dollar for dollar".

* 6. juli: USA implementerer told på 25 procent på kinesiske varer til en værdi af 34 milliarder dollar.

* Kina svarer igen ved at indføre told på amerikanske varer til en tilsvarende værdi.

* 11. juli: USA varsler told for yderligere 200 milliarder dollar.

* 11. juli: Kina siger, at landet vil svare igen med toldafgifter på amerikanske varer.

* 17. september lokal tid: USA bekræfter en told på ti procent på kinesiske varer for 200 milliarder dollar.

Kilder: The New York Times, dpa, AP og AFP.