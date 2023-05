Krigende parter i Sudan vil søndag forhandle i Saudi-Arabien

Repræsentanter for de krigende parter i Sudan vil søndag genoptage forhandlinger om en plan for humanitær hjælp og om tilbagetrækning af soldater fra civile områder.

Det siger en højtstående saudiarabisk diplomat lørdag.

Diplomaten siger, at forhandlere forbliver i den saudiarabiske by Jeddah ved Det Røde Hav for at genoptage forhandlingerne senere i weekenden.

Det skriver Reuters.

Saudi-Arabien har også inviteret general Abdel Fattah al-Burhan, som leder Sudans regerende overgangsråd, til et topmøde i Den Arabiske Liga den 19. maj i Jeddah.

Omkring 200.000 mennesker er flygtet ud af Sudan for at komme væk fra kampe, som brød ud midt i april.

Samtidig er hundredtusinder fordrevet internt i landet, siger FN.

Over 700.000 mennesker menes at være sendt på flugt fra kampe i det afrikanske land, siden konflikten brød ud. Det viser de seneste tal fra FN.

Blandt dem er et stort antal børn. De ankommer ved grænsen til nabolandene Sydsudan og Egypten med tydelige tegn på chok og stress.

- Børnene er meget stressede. Det ses gennem atypisk opførsel, såsom at de slås, mens andre trækker sig ind i sig selv og vil være alene, siger Micah Yakani, der er koordinator for Red Barnet i Sydsudan.

Han tilføjer, at der også ses stigende grad af sult og fejlernæring på grund af mangel på mad.

Højtstående FN-diplomater giver udtryk for optimisme med hensyn til en snarlig aftale om våbenhvile, efter at de har haft møder med begge parter.

Konflikten begyndte i april, da en internationalt støttet plan for en overgang til demokrati gik i vasken.

Hårde kampe brød ud i Sudan den 15. april mellem regeringshæren og den magtfulde RSF-milits.

Hærens leder, Abdel Fattah al-Burhan, som reelt også er præsident, strides med lederen af den paramilitære RSF-milits, Mohamed Hamdan Daglo, om at lede det guld- og olierige land.

Befolkningstallet i Sudan skønnes at være omkring 47 millioner.

Efter knap en uges forhandlinger i Jeddah i Saudi-Arabien har parterne flere gange erklæret, at de i fremtidige samtaler vil arbejde på at indgå en kortvarig våbenhvile.

Vestlige regeringer har støttet overgangen til en civil regering i Sudan, der har en strategisk vigtig placering mellem Egypten, Saudi-Arabien, Etiopien og den ustabile Sahel-region.

