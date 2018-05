Krigsfly fra amerikanskledet koalition angriber i Syrien

To mål i det østlige Syrien er blevet angrebet, skriver et medie drevet af det militante parti Hizbollah.

Krigsfly fra den amerikanskledede koalition har torsdag angrebet to mål i det østlige Syrien, som er kontrolleret af den syriske hær.

Det beretter et medie, drevet af det militante libanesiske parti Hizbollah, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge det militære medie, der er allieret med det syriske regime, har angrebene fundet sted tæt på T2.

T2 er et energianlæg, der ligger nær grænsen i Irak og omkring 100 kilometer vest for floden Eufrat, hvor koalitionens landstyrker kæmper mod Islamisk Stat (IS).

Reuters har ikke umiddelbart kunne træffe talsmanden for koalitionen, ligesom heller ikke syriske statsmedier endnu har rapporteret angrebene.

Set med amerikanske og europæiske øjne er Hizbollah en terrororganisation, men i Libanon er Hizbollah et indflydelsesrigt, shiamuslimsk parti.

/ritzau/