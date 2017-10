Krigsforbryderdomstol fælder dom over Mladic i november

"Balkans Slagter" har afvist anklager om, at han førte an i etniske udrensninger for et "Storserbien".

FN's Krigsforbryderdomstol for Det Tidligere Jugoslavien meddelte onsdag, at der vil blive afsagt dom i sagen mod Ratko Mladic - den tidligere hærchef for de bosniske serbere - den 22. november.

Mladic er anklaget for krigsforbrydelser - blandt andet folkedrab - for sin påståede rolle under en massakre på 8000 muslimske mænd og drenge i Srebrenica i Bosnien i juli 1995.

- Dommen i denne sag vil blive afsagt onsdag den 22. november klokken 10.00, siger dommeren i sagen i en erklæring.

Mladic, der er er blevet kaldt "Balkans Slagter", har afvist anklager om, at han førte an i en nådesløs etnisk udrensning for at skabe et "Storserbien" i 1990'erne.

Han er samtidig anklaget for en flerårig belejring af Sarajevo, hvor tusindvis af mennesker blev dræbt.

Det er over fem år siden, at sagen blev indledt ved den særlige FN-domstol.

Anklagerne ved domstolen opfordrede sidste år dommerne i sagen til at idømme Mladic livsvarigt fængsel. Forsvare krævede frifindelse i alle anklager.

Sagen er den sidste fra Balkan, som stadig er i gang ved den særlige domstol, som har afsat domme over 83 mistænkte - deriblandt Mladics daværende politiske leder, Radovan Karadzic.

Den 74-årige Mladic blev anholdt i Serbien i maj 2011, efter at han havde været på flugt i 16 år.

Han levede i perioden åbenlyst i Serbien til trods for, at han var efterlyst af det internationale samfund. Sagen mod ham blev indledt året efter hans anholdelse.

Karadzic, som var bosnisk-serbisk præsident, er blevet fundet skyldig i krigsforbrydelser. Han blev idømt 40 års fængsel.

Der er rejst 11 anklager mod Karadzic inden for folkemord, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden under borgerkrigen i Bosnien-Hercegovina fra 1992 til 1995.

I denne krig blev 100.000 mennesker dræbt, mens 2,2 millioner blev tvunget på flugt.

Den mest iøjnefaldende anklage mod Mladic gælder massakren i 1995 i Srebrenica, der ellers var udråbt som en sikker zone af FN.

Her søgte bosniske muslimer hen for at være i sikkerhed. Bosnisk-serbiske soldater kom og dræbte næsten 8000 muslimske mænd og drenge. Ligene blev smidt i massegrave.

/ritzau/Reuters