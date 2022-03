Krigsforbryderdomstol skal undersøge konflikten i Ukraine

Den Internationale Straffedomstols (ICC) chefanklager, Karim Khan, iværksætter en efterforskning af potentielle krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Ukraine.

- I dag vil jeg gerne bekendtgøre, at jeg har besluttet at påbegynde en efterforskning af situationen i Ukraine så hurtigt som muligt, siger han.

- Der er begrundet mistanke om, at både krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden har fundet sted i Ukraine, siger han.

Han understreger, at efterforskningen vil gå helt tilbage til 2014, da Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim.

- Med den seneste optrapning af konflikten in mente er det min intention, at denne efterforskning også kommer til at omfatte nye beskyldninger om forbrydelser, der er begået af aktører i konflikten på Ukraines territorie, som ligger inden for min enheds retsområde, siger Khan.

Karim Khan sagde i sidste uge, at ICC havde modtaget mange henvendelser i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Det var dog ikke muligt for domstolen at tage sagen op af egen drift, svarede han dengang, da hverken Rusland eller Ukraine skrev under på Rom-statutten, som grundlage ICC.

Ukraine har dog i 2014 og 2015 anerkendt ICC's kompetence og retsområde til at efterforske beskyldninger om krigsforbrydelser i forbindelse med konflikten i 2014, hvor den prorussiske præsident i Ukraine Viktor Janukovitj mistede magten, og Rusland annekterede Krim.

- Jeg kommer til at følge udviklingerne på jorden i Ukraine meget tæt, og jeg vil gerne igen kraftigt opfordre til tilbageholdelse og overholdelse af de gældende regler og internationale menneskerettigheder, siger han.

/ritzau/AFP