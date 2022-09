Krigsmodstandere i Rusland demonstrerer mod Putin

Ruslands opposition opfordrede onsdag til protestaktioner mod præsident Vladimir Putin, efter at han havde givet ordre til en mobilisering af 300.000 soldater fra landets reserve.

Russisk politi foretog anholdelser af over 200 personer, som deltog i proteser eller møder vendt mod krigen, oplyser ngo'er til nyhedsbureauet AFP.

En af lederne af oppositionen, den fængslede Kreml-kritiker Aleksej Navalnyj, siger, at invasionen af Ukraine er "en mislykket, forbryderisk krig".

- Putin forsøger at inddrage så mange som muligt. Han ønsker at se hundredtusinder af mennesker indsmurt i blod, siger Navalnyj i en videomeddelelse fra sin fængselscelle - optaget og offentliggjort af hans advokater.

- For at beholde sin egen magt har Putin angrebet et naboland, dræbt mennesker i det, og nu vil han sende et stort antal russiske borgere ind i denne krig, hedder det videre.

Putin har længe undgået at indkalde civile til krigen i Ukraine, hvilket har betydet, at hverdagen har kunnet fortsætte som sædvanlig i store dele af Rusland. Dette kan nu blive ændret, når reservister fra mange husholdninger sendes til Ukraine.

- Tusindvis af russiske mænd - vore fædre, brødre og mænd - bliver kastet i krigens kødkværn. Hvad kommer de til at dø for? Hvad kommer mødre og børn til at græde for, skriver oppositionsgruppen Vesna (Forår) i en erklæring.

- Denne mobilisering er forudsigelig. Den vil vise sig at blive ekstremt upopulær, fordi det blot understreger, at krigen ikke går efter Moskvas hoved, siger Mykhailo Podoljak, rådgiver for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, til Reuters.

Mobiliseringen er den første i Rusland siden Anden Verdenskrig, og det er en drastisk optrapning i den nu syv måneder lange