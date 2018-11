Krigsofre for Første Verdenskrig bliver mindet som et spejl for nutiden

Alene i Storbritannien vil 3000 klokker på søndag ringe i sorg over de knap 20 millioner ofre for Første Verdenskrig på 100-årsdagen for freden, og over hele Europa er det kirkeklokker, som vil lyde i stedet for sejrsfanfarer. 60 stats- og regeringschefer deltager i mindehøjtidelighed ved Triumfbuen i Paris

Der bliver ingen militærparade på Champs-Élysées, når verden mindes ofrene for Første Verdenskrig på 100-årsdagen for krigens afslutning på søndag. Verdens første totale krig kalder ikke på militaristiske magtdemonstrationer, men på højtideligholdelse af mindet om de knap 20 millioner ofre for krigens vanvid, mener de franske værter.

Navnene på alle de soldater, der blev dræbt i krigens sidste måneder, vil blive læst op, ét for ét, for de godt 60 stats- og regeringschefer, som søndag formiddag vil overvære mindehøjtideligheden omkring den ukendte soldats grav under Triumfbuen i Paris.

Ingen af disse ofre kalder på hævn, som den franske præsident, Emmanuel Macron, har understreget flere gange i løbet af de seneste dages rundrejse til mindehøjtideligheder langs krigens front i Nordøstfrankrig.

”Mindeåret 2018 skal ikke gøres til sejrherrernes triumf, men til et spejl, vi kan holde op for nutiden, hvor vi stadig alt for ofte vælger brutaliteten og radikaliteten i stedet for samarbejde og dialog,” som Emmanuel Macron blandt andet sagde under en mindehøjtidelighed i Strasbourg med den tyske forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier.

Blandt andre den amerikanske præsident, Donald Trump, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil repræsentere de sejrende magter sammen med de lande uden for Europa, som blev trukket ind i den europæiske krig.

I stedet for sejrsfanfarer er det ringende kirkeklokker, som vil lyde både i Paris og fra kirker over hele Europa. I Storbritannien vil 3000 klokker ringe i sorg under den traditionelle procession i London til Cenotaph-monumentet over Første Verdenskrigs faldne soldater, og derefter som glædesklokker som et ekko af den lettelse, der greb Europa, da våbenhvilen trådte i kraft klokken 11 denne 11. november 1918.