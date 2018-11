Krigsskib i fare for at synke ud for Bergen efter kollision

Norsk krigsskib tager vand ind, og det frygtes, at skibet synker efter kollision med tankskib.

Et norsk krigsskib er torsdag morgen blevet evakueret, efter det har været involveret i en kollision med et tankskib. Syv personer er kommet let til skade, og skibet tager vand ind. Det frygtes, at krigsskibet synker.

Klokken fire torsdag morgen sejlede tankskibet "Sola TS" og fregatten KNM "Helge Ingstad" ind i hinanden ved Stureterminalen nær Bergen.

Tankskibet har 625.000 liter råolie om bord, men der er tilsyneladende ikke sket skader på skibet. Tankbådens 23 mand store besætning er også evakueret.

Sammenstødet har dog forårsaget en mindre diesellækage fra fregatten, oplyser redningscentralen for Sydnorge.

Umiddelbart efter sammenstødet blev 127 af de 137 besætningsmedlemmer på "Helge Ingstad" evakueret af skibet.

Omkring halv syv torsdag besluttede kaptajnen at forlade skibet med de ni andre besætningsmedlemmer, som var om bord.

Stureterminalen, som kollisionen er sket nær, er en olie- og gasterminal samt udskibningshavn. Den drives af Equinor, der har besluttet at lukke terminalen.

- Personale på Sture, som ikke har beredskabsopgaver, bliver også evakueret, skriver Equinor i en pressemeddelelse.

/ritzau/NTB