Krigstrommerne buldrer: Kommende forsvarsaftale med Danmark bliver en brik i USA's magtspil

USA er igen begyndt at se et behov for at opstille et forsvar i Europa, og tropper og materiel på dansk jord vil styrke amerikanerne i den eskalerende konflikt med Rusland

Siden den kolde krigs afslutning og frem til i dag har alle amerikanske præsidenter lagt op til, at USA’s militære fodaftryk uden for landets grænser, og særligt i Europa, skal mindskes.

Præsidenterne Bill Clinton og George W. Bush slankede hundredevis af amerikanske baser i udlandet og sendte titusinder af tropper og tonsvis militært udstyr hjem til USA.

Præsident Barack Obama kaldte to hærenheder hjem fra Tyskland i 2012, inden han skiftede kurs, da Rusland annekterede Krim-halvøen fra Ukraine to år senere.

Præsident Donald Trump bekendtgjorde en plan om at tilbagetrække tusinder af amerikanske soldater udstationeret i Tyskland, men fik sat stolen for døren af Kongressen.

Den nuværende amerikanske præsident, Joe Biden, er på grund af de russiske krigstrommer på den ukrainske grænse imidlertid i en prekær situation. Amerikanske advarsler om en mulig russisk invasion af Ukraine er de seneste dage taget til i styrke, og i en timelang telefonsamtale lørdag sagde præsident Biden til sin russiske modpart, Vladimir Putin, at USA ”vil svare beslutsomt og påføre Rusland hurtige og alvorlige omkostninger” i tilfælde af et sådant træk. Biden har slået fast, at han ikke vil sende amerikanske tropper til selve Ukraine, men USA overvejer angiveligt at sende flere soldater i rotation igennem Nato-medlemslande på Europas østlige flanke. Amerikanerne har allerede sendt 2000 soldater fra en militærbase i USA til Polen, og yderligere 3000 ventes at slutte sig til dem inden for få dage.

Siden Ruslands annektering af Krim for otte år siden er amerikanerne i stigende grad igen begyndt at se et behov for at opstille et forsvar i Europa. Og det er også en del af forklaringen på, hvorfor den amerikanske regering har taget initiativ til at indlede forhandlinger om en ny forsvarssamarbejdsaftale med Danmark, der kan indebære, at USA udstationerer soldater og militært materiel på dansk jord. Et principielt nybrud i dansk forsvarspolitik, der bryder med årtiers ikke-udstationeringspolitik.

Adgang til Danmark kan hjælpe amerikanerne med at opfylde en bredere målsætning om dels at afskrække Rusland fra at forsøge at tilrane sig flere territorier, dels at forsikre østeuropæiske allierede om, at de ikke vil blive ladt i stikken, hvis russerne angriber.

Selv hvis USA ender med at udstationere et beskedent antal tropper i Danmark, så giver det amerikanerne et stærkere fodfæste i Østersøen og kan være med til at få russerne til at tøve med at angribe nabolande og forsøge at omtegne Europas grænser. Trods teknologiske militære fremskridt er gammeldags landtropper og en fysisk tilstedeværelse stadig et vigtigt afskrækkelsesredskab i det globale magtpolitiske spil.

Med en aftale om at tillade amerikanske tropper og materiel på dansk jord vil USA have større mobilitet og være bedre rustet, hvis der opstår en krisesituation med Rusland i Baltikum og Østersøen. Danmark og danske baser og havne kan i en sådan situation være et støttepunkt og opmarchområde, hvorfra USA og Nato kan hente forstærkninger.

Den danske regering betoner, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem forsvarssamarbejdsaftalen og Ruslands aktuelle oprustning på den ukrainsk-russiske grænse. Den amerikanske henvendelse til Danmark daterer sig da også et helt år tilbage og kan tolkes som en forlængelse af et stadigt tættere samarbejde mellem de to lande. Omfanget af aftalen skal desuden nu forhandles, og det kan komme til at tage flere år. Men nyheden om, at den danske regering er indstillet på at give amerikanerne en permanent militær tilstedeværelse i Danmark, afspejler ikke desto mindre, hvor alvorlig sikkerhedssituationen i Europa er blevet, og hvor foruroligede både USA og de europæiske lande er.

For den amerikanske regering er den kommende forsvarsaftale, som der er lagt op til, en klar gevinst. Donald Trump førte i sine fire år som amerikansk præsident fra 2017 til 2021 en ”USA først”-udenrigspolitik, mens Joe Biden højlydt har erklæret, at ”USA er tilbage”.

Der er en hårfin grænse mellem afskrækkelse og provokation. Men med den russiske aggression på den ukrainske grænse og den voksende europæiske krigsfrygt sender de nye forsvarssamarbejdsaftaler med Danmark og andre lande et signal til både USA’s venner og fjender om, at supermagten er klar til at forsvare sin globale position og vil opfylde sine forpligtelser over for sine allierede.