Krigsveteran og kongresmedlem: Belejring mindede mig om Irak

Demokrat Jason Crow var klar til at slås for at komme ud, da Trump-støtter fangede politikere i Kongressen.

Kongresmedlem og krigsveteran Jason Crow følte sig ført tilbage til sin tid i Irak og Afghanistan, da Trump-tilhængere onsdag stormede Kongressen.

Det siger den 41-årige demokrat til CNN.

Han fortæller om, hvordan han sammen med flere kolleger søgte tilflugt på gulvet i salen af Repræsentanternes Hus, mens vrede demonstranter forsøgte at bryde gennem døren.

- Det var en meget, meget svær tid, siger demokraten Cow om de cirka 15 minutter, hvor politikerne var fanget i salen.

- Jeg har ærlig talt ikke været i sådan en situation, siden jeg var i Irak og Afghanistan som Army Ranger (amerikansk specialstyrke, red.). Vi var virkelig fanget i salen, siger Crow videre.

Til New York Times fortæller Jason Crow, hvordan han hjalp betjente inde i salen med at fjerne andre fangede kongresmedlemmer fra den barrikaderede dør og med at få gasmasker på, hvorefter han fandt hans eneste våben frem - en kuglepen.

- Jeg troede, at vi var nødt til at slås for at komme ud, siger han.

På billeder fra salen kan man se, hvordan Crow blandt andet trøster sin 63-årige demokratiske kollega Susan Wild, der repræsenterer Pennsylvania i Repræsentanternes Hus.

/ritzau/