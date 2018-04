Krigsveteran tager som den første baby med på job i Senatet

Tammy Duckworth blev torsdag den første senator til at tage sin baby med på job efter en lovændring onsdag.

Blot en uge gammel skrev Maile Pearl Bowlsbey sig torsdag ind i historiebøgerne, da hun blev den første baby tilladt i det amerikanske senat.

Det skete, efter at senatorer dagen før havde stemt for at ophæve et forbud mod babyer i Senatet.

I sidste uge blev Maile Pearl Bowlsbeys mor, Tammy Duckworth, den første senator, der har født et barn i aktiv embedsperiode.

- Gårsdagens lovændring gælder godt nok kun for Senatet, men jeg håber, at det kan være en påmindelse om, at arbejdende familier på tværs af USA fortjener familievenlige arbejdsbetingelser, skriver Tammy Duckworth på Twitter.

50-årige Duckworth mistede begge sine ben og delvist evnen til at bruge sin højre arm, da hun tjente som helikopterpilot under krigen i Irak i 2004.

Hun fødte sit første barn, Abigail, i 2014, da hun var medlem af Repræsentanternes Hus.

Før Tammy Duckworth ankom til Senatet med Maile Pearl Bowlsbey torsdag, tweetede hun et billede af den lille pige i en grøn cardigan og iført en lyserød hue.

- Jeg har sørget for, at hun har en jakke på, så hun ikke overtræder Senatets dresscode (som kræver blazere). Jeg er ikke sikker på, hvad politikken er vedrørende sparkedragter med ællinger på, men jeg tror, at vi er klar, skrev hun.

Maile Pearl Bowlsbey sov igennem alle begivenheder i Senatet torsdag. Det gjaldt blandt andet, da hendes mor stemte imod præsident Donald Trumps nominerede til at lede rumagenturet Nasa.

/ritzau/dpa