Krimtatarerne: Verden har glemt os

I morgen, når russerne går til valg, er det fire år siden, at Rusland annekterede Krim fra Ukraine

Som en af sine sidste offentlige optrædener før præsidentvalget i morgen mødte den russiske præsident, Vladimir Putin, begejstrede vælgere ved et valgmøde i Sevastopol på Krim. Symbolikken var tydelig. Det handlede om at cementere Krim som en del af Rusland og vise, at befolkningen er stolte russere. Det russiske parlament har tilmed flyttet valgdagen for præsidentvalget med en uge, så valget finder sted på fire-årsdagen for Ruslands annektering af den ukrainske halvø.