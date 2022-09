Krise og fattigdom skubber flere ud i moderne slaveri

Corona, fattigdom og andre kriser skubber flere ud i forskellige former for tvangsarbejde, viser FN-rapport.

Antallet af mennesker, der er tvunget ind i en form for moderne slaveri, er steget markant i de seneste år.

Det viser en ny rapport fra FN's Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Omkring 50 millioner mennesker rundt om i verden befinder sig i det, ILO betegner som moderne slaveri. Det er en stigning på omkring en femtedel i løbet af de seneste år.

Moderne slaveri er ifølge ILO, når folk "ikke kan sige nej eller ikke kan tage væk på grund af trusler, vold, svindel, magtmisbrug eller andre former for tvang".

Artiklen fortsætter under annoncen

Over halvdelen af de omkring 50 millioner mennesker, som ifølge ILO er tvunget ud i moderne former for slaveri, er blevet tvunget til at arbejde mod deres vilje.

Det omfatter blandt andet tvangsarbejde, som folk bliver pålagt at udføre af myndigheder, eller tvungen seksuel udnyttelse.

Millioner af andre - langt overvejende piger og kvinder - er ofre for tvangsægteskaber.

Situationen er blevet forværret af kriser som coronapandemien, væbnede konflikter og klimaforandringer.

En krise skubber ofte flere mennesker ud i ekstrem fattigdom og tvinger flere mennesker til at flygte fra deres hjem, lyder det i rapporten.

Sammenlignet med de seneste tal fra 2016 er antallet af mennesker i moderne slaveri steget med omkring 9,3 millioner, konstaterer ILO.

- Jeg tror i det store hele, at vi har slækket på vores indsats. Vi har fjernet blikket fra bolden, når det gælder tvangsarbejde, siger ILO's generaldirektør, Guy Ryder.

Han nævner bedre kontrol som noget, der kan være med til at rette op på situationen. For eksempel kan det hjælpe med forbud for import af varer, der er fremstillet af tvangsarbejdere.

Ifølge rapporten foregår over halvdelen af alt tvangsarbejde i verden i lande, der ligger i den øverste halvdel af indkomstskalaen.

ILO udtrykker især bekymring om anklager om tvangsarbejde i dele af Kina. Det gælder især i Xinjiang-regionen, hvor uighurer og andre muslimske mindretal tilbageholdes.

ILO peger på Qatar som et af de lande, hvor der er sket fremskridt i forhold til arbejdstageres rettigheder. Det er sket, efter at Qatar har været udsat for massiv kritik for de forhold, migrantarbejdere har arbejdet under for at få byggeri færdigt inden fodbold-VM senere på året.

Migrantarbejdere er over tre gange mere udsat for udnyttelse end andre, skriver ILO.

/ritzau/Reuters