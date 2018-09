Krisen mellem Catalonien og Spanien

* 1. oktober 2017 blev der holdt en forfatningsstridig folkeafstemning i Catalonien om løsrivelse fra Spanien.

* Stemmeprocenten endte på 43. 90 procent stemte for løsrivelse. Separatisterne stod for stemmeoptællingen.

* 27. oktober samme år stemte Cataloniens parlament for at løsrive sig fra Spanien. Det førte til, at centralregeringen i Madrid opløste Cataloniens parlament og lokalregering og tog kontrol over regionen. Samtidig varsledes nyvalg.

* 21. december blev valget holdt. Ciudadanos, som er imod løsrivelse, blev det største parti. Men separatisterne opnåede flertal med 70 af i alt 135 mandater.

Kilder: AFP, Reuters, dpa, BBC, The Economist.

/ritzau/