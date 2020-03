Kriseramt Libanon stopper med at betale af på gæld

Libanons gæld er større, end landet kan håndtere, siger premierminister. Afdrag betales ikke som planlagt.

Libanon kommer ikke til at betale af på sin gæld med et beløb svarende til otte milliarder kroner på mandag, som det ellers var planlagt.

I stedet vil landet forsøge at forhandle med sine kreditorer om at få omstruktureret sin massive udlandsgæld.

Det siger Libanons premierminister, Hassan Diab, i en tv-tale lørdag.

- Det var ikke nemt at komme frem til denne beslutning, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Libanons gæld er større, end landet kan håndtere.

Valutareserverne er faldet til et "bekymrende og farligt niveau", siger Diab ifølge nyhedsbureauet AFP, og det tvinger Libanon til at suspendere afdrag på lån.

Fattigdommen er tiltagende i landet. Snart vil flere end fire ud af ti libanesere leve under fattigdomsgrænsen, viser tal fra Verdensbanken ifølge Diab.

- Beslutningen om at suspendere betalingen er den eneste måde at finansiere borgernes behov, siger Hassan Diab.

Statsgælden er nået op på 170 procent af bruttonationalproduktet. Dermed er Libanon et af de mest forgældede lande i verden.

Landet befinder sig i sin værste økonomiske krise siden borgerkrigen, der varede fra 1975 til 1990.

Krisen brød for alvor ud sidste år og fik tusindvis af mennesker til at gå på gaden for at vise deres utilfredshed med politikerne.

Siden oktober er det libanesiske pund faldet med 40 procent. Regeringen har indført begrænsninger på, hvor meget libaneserne kan hæve i bankerne.

/ritzau/