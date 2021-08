Kriseramte Haiti skal hurtigst muligt til valg

Et præsidentvalg trænger sig på i Haiti, der lørdag blev ramt af et voldsomt jordskælv, kort tid efter at landets præsident blev dræbt.

Fredag lover Haitis premierminister, Ariel Henry, således, at der hurtigst muligt vil blive udskrevet valg i det fattige land, der har været præget af tiltagende politisk uro, siden præsident Jovenel Moïse blev dræbt i sit hjem i juli.

Ariel Henry erkender, at det internationale samfund ser med bekymring på det caribiske lands "kroniske" politiske ustabilitet.

- Jeg er forpligtet til at gøre alt, hvad der står i min magt, for at få mit land tilbage på skinner, siger han fredag til Organisationen af Amerikanske Stater, OAS.

Henry tilføjer, at han vil bidrage til, at valget bliver frit og transparent.

I sidste uge - før et jordskælv dræbte næsten 2200 mennesker i Haiti - sagde landets valgmyndigheder, at den første runde af præsidentvalget skulle afholdes 7. november.

Situationen i landet har dog skabt tvivl omkring, hvorvidt dette stadig er realistisk.

Premierministeren bekræfter umiddelbart ikke fredag, om præsidentvalget skal afholdes 7. november som planlagt.

Valget var oprindeligt planlagt til september, men blev siden udskudt.

Det i forvejen forsinkede parlamentsvalg og en forfatningsafstemning, der er blevet udsat to gange på grund af coronapandemien, er også sat til 7. november.

Præsident Jovenel Moïse blev skudt og dræbt i sit hjem i juli, mens han lå og sov. Moïse var inden drabet blevet beskyldt for at forsøge at forlænge sin embedsperiode på ubestemt tid med udskydelser af valget, der oprindeligt skulle have være afholdt i 2018.

Der var inden hans død tvivl om, hvorvidt haitianerne skulle til stemmeurnerne i februar 2021 eller først i 2022.

/ritzau/AFP