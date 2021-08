Kristeligt Dagblad skrev omfattende og kritisk om Vietnamkrigen

Det var ikke en anti-amerikansk holdning, men snarere et humanitært standpunkt om, at krig er af det onde, der lå bag Kristeligt Dagblads dækning af Vietnamkrigen. Generelt ændrede danske medier holdning til krigen i løbet af årene, siger forsker

I en så lang og brutal krig som Vietnamkrigen kan man dårligt forvente, at nogen er fuldstændig objektiv. Alle vil have deres meninger om krigen. Men man bør i det mindste forvente, at en journalist kan gen-give kendsgerninger korrekt og udvise en hæderlighed i analysen af andres motiver.