Fordrivelse af Iraks kristne handler også om at sælge deres huse, så de ikke har noget at vende tilbage til

Kristen irakisk kvinde kæmper for at få ejendom tilbage

I snart to år har den 67-årige kristne irakiske kvinde Beronia Ibrahim Odisho kæmpet for at få sin families hus tilbage. Huset ligger i hovedstaden Bagdad, og Beronia Ibrahim Odisho har taget kampen via det irakiske retssystem. Indtil videre uden held.