Kristen bager i Nordirland havde ret til afvise homoseksuelt budskab på kage

Efter fire års retsopgør og nederlag ved to domstole har et bageri fra Belfast fået den britiske højesterets ord for, at dets ejere var i deres gode ret til at afvise et motiv på en kage, der stred imod deres kristne tro

To frihedsrettigheder stod onsdag overfor hinanden i den britiske højesteret. På den ene side forbyder britisk lov diskrimination mod personer på grund af deres seksuelle orientering. På den anden side beskyttes kristnes ret til at følge deres religiøse overbevisning.

For fire år siden afviste de protestantiske ejere af bagerikæden Ashers Baking Company i Belfast at levere en kage med et motiv, der talte for homoseksuelles ret til at blive gift. I modsætning til resten af det britiske rige kan nordirske homoseksuelle ikke blive gift, og aktivisten Gareth Lee havde bestilt en kage med figurerne Ernie og Bert fra det kendte børneprogram Sesame Street og ordene ”Støt homovielser”.

Kagen ville have kostet godt 300 kroner, men siden har de stridende parter brugt i omegnen af fire millioner kroner på at bekæmpe hinanden gennem hele tre retsinstanser. Bageriet blev støttet af Christian Institute, der står for en tekstnær fortolkning af Bibelen, mens aktivisten blev støttet af Lighedskommissionen for Nordirland.