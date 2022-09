Moderaternas leder, Ulf Kristersson, skal stå i spidsen for blå bloks forsøg på at danne svensk regering.

Kristersson får muligheden for at danne svensk regering

Det bliver Moderaternas formand, Ulf Kristersson, der i første omgang får mulighed for at danne regering i Sverige.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Kristersson er blevet tildelt muligheden af formanden for det svenske parlament, Riksdagens talman, Andreas Norlén.

Blå blok, som Moderaterna tilhører, blev størst ved det tætte svenske valg.

Og selv om Kristerssons parti kun blev næststørst i blokken, så var det langt hen ad vejen forventet, at han ville få chancen for at danne regering.

Det skyldes, at flere partier på forhånd har lagt afstand til blå bloks største parti, det indvandringskritiske Sverigedemokraterna.

/ritzau/