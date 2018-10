Kristian Jensen deler frygt for benzin på Italiens budgetbål

Budgetudspil kan skubbe til negativ udvikling i Italien, mener finansminister Kristian Jensen (V).

Italien lægger op til at øge landets budgetunderskud markant, og det er ifølge finansminister Kristian Jensen (V) bekymrende, da EU-landet slæber rundt på en kolossal gæld.

Finansministeren vil ikke spå om en mulig ny krise, som nogle iagttagere frygter i de mest dystre scenarier. Man han ser et faresignal.

- Der er ingen tvivl om, at det at have så stort et underskud og det at svække på de reformer, der har været i Italien, det er at kaste benzin på et bål, hvor der stadig er gløder fra sidste gang, det gik i brand, siger Kristian Jensen.

Italien har en gæld på over 130 procent af bruttonationalproduktet (bnp). Det er den næststørste gæld i et EU-land efter bundskraberen Grækenland.

Skiftende regeringer i Italien, der er eurozonens tredjestørste økonomi, burde have benyttet de gode tider efter finanskrisen for ti år siden til at få ryddet op, mener den danske finansminister.

Han konstaterer, at finansmarkedet deler bekymringen over den italienske regerings budgetudspil.

Italiens regering vil blandt andet have borgerløn og lavere pensionsalder.

Finansministrene fra Frankrig og Holland krævede på eurogruppemødet mandag svar fra Italiens finansminister, Giovanni Tria.

Tria svarede ifølge flere kilder, som nyhedsbureauet Reuters har talt med, at budgettet endnu ikke er fastlagt. Der bliver fortsat diskuteret om detaljer internt i regeringen, siger han.

Italien skal senest 15. oktober fremlægge et færdigt udspil til EU-Kommissionen.

Der er lagt op til, at budgetunderskuddet bliver på 2,4 procent af bnp de næste tre år.

Det er under EU-grænsen på 3 procent. Men det er ifølge kommissionens embedsmænd problematisk i kombination med Italiens meget høje gæld.

Den meget ekspansive finanspolitik, som regeringen i Rom lægger op til, kan udvikle sig i en faretruende retning, vurderer Kristian Jensen.

- Det er klart, at det kan være med til at skubbe på en negativ udvikling i Italien. Det er også derfor, at eurogruppen har brugt så lang tid på at tale om lige præcis Italien.

Italiens økonomi er ikke på dagsorden under eurogruppemødet, konstaterede EU's økonomikommissær, Pierre Moscovici, før mødet.

Men emnet og bekymringen er så stor, at flere ministre tog det op med finansminister Tria, da eurogruppens ministre var samlet.

Moscovici påpeger, at regningen for et voldsomt forøget forbrug i Italien vil ende hos skatteborgerne i landet.

Tria har forsvaret sig med, at budgettet skal sætte gang i vækst og dermed hjælpe til at nedbringe gælden.

/ritzau/