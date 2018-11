Kristne pilgrimme dræbt ved skudmassakre i Egypten

Bevæbnede mænd åbnede ild mod en bus med kristne pilgrimme på vej mod et ørkenkloster.

Mindst syv er dræbt ved angreb på kristne i Egypten. Bevæbnede mænd åbnede ild mod en bus med kristne pilgrimme på vej mod et øde beliggende koptisk kloster i ørkenen. Mindst 14 er såret.

Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebet på pilgrimmene, der var på vej til klosteret Saint Samuel i Minya provinsen omkring 260 kilometer syd for Kairo.

Angrebet skete næsten nøjagtigt samme sted, hvor 28 kristne blev dræbt af militante muslimer i 2017.

Ved angrebet sidste år skød islamisterne ofrene, efter at de én for én havde nægtet at afsværge deres kristne tro.

Den koptiske kirke i Egypten menes at være grundlagt af apostlen Markus. De fleste kristne egyptere er koptere, men de udgør kun omkring ti procent af landets godt 90 millioner indbyggere.

De kristne har været udsat for en række blodige angreb siden den folkelige opstand i Egypten mod præsident Hosni Mubarak i 2011.

/ritzau/Reuters