Kritik af svensk regering: Nato-medlemskab kan fejle i sommer

Med udsigten til, at Sverige måske alligevel ikke kan blive optaget i Nato i forbindelse med et NATO-topmøde i Litauen i juli, kritiserer tidligere forsvarsminister Peter Hultqvist den svenske regering for ikke at have en plan B.

Det er avisen Dagens Nyheter, som skriver, at svensk Nato-indtræden måske først kan blive aktuel efter et Nato-møde i Washington næste år.

Socialdemokraten Hultqvist efterlyser et bredere nordisk samarbejde, som indtil da skal være garant for Sveriges sikkerhed. Det siger han til tv-stationen SVT.

Han bliver spurgt, om der ikke allerede i Norden er et sikkerhedspolitisk samarbejde.

- Der findes allerede en bund for et godt nordisk samarbejde inden for rammerne af Nordefco, hvor vi har forskellige aftaler mellem landene om samarbejde.

- Men det her kan udvikles og fordybes betydeligt, siger Hultqvist.

Hvis der skal være et fælles svensk projekt, så "må regeringen sætte sig ned sammen med os og tale klart og tydeligt om, hvad man er i gang med", siger han.

- Absolut ikke, svarer han på spørgsmålet, om han har fået præsenteret en plan B om Nato-medlemskab af statsminister Ulf Kristerssons regering.

Det var Dagens Nyheter, som mandag skrev, at der i regeringen er ved at brede sig en usikkerhed om, hvornår Sverige kan blive medlem af Nato. Tyrkiet har hidtil blokeret for det.

- Regeringen har satset alt på et Nato-medlemskab i sommer. Men bag kulisserne træder en ny måldato frem, samtidig med at problemerne for det svenske forsvar vokser, skriver avisen.

Derfor kigger man nu frem mod et Nato-møde i Washington i april næste år, hedder det.

