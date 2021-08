Talebans hurtige erobring af Afghanistan viser, at efterretningstjenester totalt har fejlvurderet situationen, mener historiker. Tidligere ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste peger på, at FE længe har advaret om Taleban

Kritik: Afghanistan er en fiasko for efterretningstjenester

Billederne af afghanere, der klynger sig til det amerikanske militærs flyvemaskiner i et forsøg på at komme ud af landet, vil i historiebøgerne komme til at stå som symbolet på en hovedløs tilbagetrækning fra Afghanistan og de vestlige efterretningstjenesters eklatante fejlvurdering af situationen trods 20 års tilstedeværelse i landet.