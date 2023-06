Kritiseret presseforening bliver lukket med salg af Golden Globes

Rettighederne til prisuddelingen Golden Globe Awards er mandag blevet solgt til en ny ejer, der vil lukke Hollywood Foreign Press Association (HFPA), som er den organisation, der uddeler priserne.

HFPA har været genstand for voldsom kritik de seneste år på grund af etiske svigt og mangel på diversitet.

Eldridge Industries har købt Golden Globes' aktiver sammen med Dick Clark Productions (DCP). De nye ejere vil administrere tv-transmissionen af Golden Globes og fokusere på at udvide seertallet over hele verden, lyder det i en pressemeddelelse.

DCP er ejer af Eldridge Industries og Penske Media.

Salget kommer, efter at HFPA har været i strid modvind og har haft svært ved at ændre sit dårlige ry. Kritikken af HFPA fik eksempelvis tv-stationen NBC til at droppe at sende prisuddelingen på tv i 2022.

I 2021 offentliggjorde Los Angeles Times en række artikler, der afslørede, at HFPA ikke havde nogen sorte journalister. Nogle medlemmer af HFPA blev også beskyldt for at komme med sexistiske og racistiske kommentarer og for at modtage tjenester fra kendisser og filmstudier.

HFPA forsøgte derefter at imødegå kritikken ved at udvide og skabe mere diversitet blandt medlemmerne.

Ifølge Golden Globes' hjemmeside blev HFPA dannet i 1943 af udenlandske journalister i USA under mottoet "Sammenhold uden diskrimination på baggrund af religion eller etnicitet".

Eldridge Industries vil ændre HFPA fra en nonprofitorganisation af internationale underholdningsjournalister til et udbyttegivende foretagende med lønnede ansatte.

De 310 medlemmer af HFPA, der stemmer til Golden Globes, vil få lov til at stemme til den næste prisuddeling i januar 2024, siger en talsperson.

- I dag markerer en betydelig milepæl i Golden Globes' evolution, siger Todd Boehly, der er bestyrelsesformand i Eldridge Industries.

Golden Globes blev vist på NBC igen i 2023. Ingen tv-stationer har endnu meldt sig til at vise prisuddelingen i 2024.

Det er ikke blevet offentliggjort, hvilket beløb Golden Globes er blevet solgt for.

/ritzau/Reuters